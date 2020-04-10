Так вот какая ты, женская зависть: снимки, на которых "все понятно"

Говорят, что зависть — очень плохое чувство, которое делает людей самокритичными, закомплексованными и неуверенными в себе. Поэтому с завистью нужно бороться! Но иногда сделать это бывает очень трудно, как например, в случаях героинь нашей подборки. Они изо всех сил пытались себя контролировать и скрыть неприятное чувство, но что-то пошло не так…