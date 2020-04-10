Пожалуйста, только не это! Жуткие картинки для самых бесстрашных

Если бы человек умел выбирать себе предстоящие события, ситуации и встречи, то навряд ли кто-нибудь захотел бы, чтобы изображённое на этих фотографиях оказалось в его реальности. Ну разве что кроме нескольких сумасшедших, которые есть в этой подборке.