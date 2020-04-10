Смешные собаки, которые вызовут у вас искреннюю улыбку

Эти существа всегда вызывают улыбку, будь то своим поведением или смешным видом. Причём, происходит это почти всегда в режиме нон-стоп, поэтому владельцам собак наверняка не приходится жаловаться на плохое настроение!