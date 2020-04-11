С такими "коллегами" не заскучаешь: котики, которые "помогают" своим хозяевам

Даже в самые непростые времена есть кое-что, что всегда поднимет настроение и вызовет искреннюю улыбку. Это — наши любимые котейки. Отвлекитесь от всех этих новостей, и просто взгляните на этих забавнейших пушистиков, которые не дают хозяевам скучать на карантине.