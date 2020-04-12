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Культуры - ноль: забавные животные, которые любят показывать всем язык
Один из самых веселых на сегодняшний день сценариев – это когда животное обнаруживает таинственное вещество, которое является стеклом. Что бы это могло быть? Вот так выглядит близкое знакомство с прозрачным препятствием.
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