Культуры - ноль: забавные животные, которые любят показывать всем язык Один из самых веселых на сегодняшний день сценариев – это когда животное обнаруживает таинственное вещество, которое является стеклом. Что бы это могло быть? Вот так выглядит близкое знакомство с прозрачным препятствием.