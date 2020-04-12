Что-то здесь не так: странные вещи, изображения которых вас удивит

Ведь придётся сильно пошевелить серым веществом, чтобы постараться понять, что же всё-таки происходит на этих фотографиях. Если, конечно, у них есть хоть какое-то объяснение.