Необычные кошки, которые притягивают взгляды своей уникальной внешностью Глядя на эти фотографии, можно запросто подумать, что это всё работа "фотошопа" - настолько необычна внешность этих пушистиков. Но природа бывает гораздо креативнее, чем человек может себе представить.