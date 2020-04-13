Очень смешные случаи, доказывающие, что судьба - та еще злодейка

То собака пожует любимые наушники, то весь перец из перечницы в яичницу высыплется полностью. Мы же собрали 17 курьезных случаев, доказывающих, что судьба - та еще злодейка.