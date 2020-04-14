Смешные фото, вызывающие искреннюю улыбку

Давайте же научимся радоваться каждому дню, каждому мгновению! Помнить добро, а не зло, помнить радость, а не разочарования, видеть в людях хорошее, а не плохое. И тогда ваша жизнь забьет новыми красками - яркими и насыщенными. Дарите улыбки, умейте улыбаться, ведь это так важно для гармонии в себе и мире!