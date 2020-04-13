Новый тренд в период карантина: выносим мусор при всем параде

Чего только не придумаешь, чтобы поднять настроение во время самоизоляции. Австралийка запустила новый тренд в период карантина: выносить мусор в экстравагантных нарядах. Многие с радостью подхватили эту волну. Люди торжественно шествуют к бакам с мусорными мешками в вечерних платьях и необычных костюмах. Креативный подход к однообразным будням в самоизоляции понравился пользователям и мигом распространился в соцсетях.