Герои мультиков и фильмов в самоизоляции: чем могут заниматься любимые персонажи

Карантин есть карантин, все сидят дома, даже супергерои, диснеевские принцессы, герои аниме и прочие киноперсонажи. Как же они справляются с изоляцией после своей яркой и насыщенной приключениями жизни? На эту тему пофантазировала художница из Франции Линда Будебала.