"Я и сама справлюсь": бьюти-процедуры на карантине

Пока на улицах бушует коронавирус, многие люди предпочитают оставаться дома — в том числе и мастера бьюти-индустрии. А это значит, что ноготочки, бровки, причёски, загары и эпиляции приходится либо откладывать на неопределённый срок, либо делать всё это самим. Правда, частенько доморощенные мастера глубоко сожалеют о своём желании взять красоту в свои руки.