Стильно, модно: люди, отличающиеся особым стилем

Люди в общественном транспорте могут вызывать разные эмоции и настроения. Кто-то даже любит спуститься в метро, чтобы посмотреть на современные веяния. А ведь в наших подземках зачастую можно встретить очень экстравагантных личностей.