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Когда удача не на твоей стороне: забавные снимки неудачных дней
Часто случается так, госпожа Удача поворачивается к нам спиной, и тут начинают происходить всякие не самые приятные вещи. То собака пожует любимые наушники, то весь перец из перечницы в яичницу высыплется полностью.
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