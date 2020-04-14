Когда удача не на твоей стороне: забавные снимки неудачных дней

Часто случается так, госпожа Удача поворачивается к нам спиной, и тут начинают происходить всякие не самые приятные вещи. То собака пожует любимые наушники, то весь перец из перечницы в яичницу высыплется полностью.