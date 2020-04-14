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Кто в доме хозяин: эти пушистые мордочки точно знают ответ
Некоторых домашних питомцев бесполезно ставить на место и учить, как себя вести, потому что они с рождения знают, кто в доме главный и кому всё позволено…
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Ох уж эти дети: мини-преступления мини-преступников