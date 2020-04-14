Мужчины такие дети: смешные снимки "детства" сильного пола Говорят, что первые 40 лет в жизни мужчины самые сложные. И доля правды в этом выражении есть. Иначе как объяснить то, что происходит на снимках нашей сегодняшней подборки. Всем хорошего вечера и приятного просмотра!