Фотошоп - нарисуй себя сам: горе-инстаграммеры, которые явно переборщили

В эру Инстаграма многие так стремятся выглядеть как с картинки, что иногда заходят слишком далеко. Накладывая на фотки кучу фильтров, люди забывают, что в жизни они выглядят совсем по-другому. К счастью, все больше пользователей замечает показную инста-фальшь и вовремя ее распознают!