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Так плохо, что даже хорошо: смешные неудачный кадры животных
Все привыкли к тому, что фотографы делятся только своими лучшими снимками, желательно после того, как доведут их до совершенства в фотошопе. Однако есть ещё те, кто готов показать зрителям правду жизни. Пользователи Facebook создали группу "Crap wildlife photography" (Кошмарные фотографии дикой природы), где делятся ну совсем уж неудачными снимками животных, рыб, птиц и насекомых.
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