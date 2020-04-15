Те еще хулиганы: комиксы о буднях супергероев

Жизнь супергероя полна опасностей и приключений. Но даже люди со сверхспособностями не могут трудиться круглосуточно, в передышках между спасениями мира у них наверняка есть и обыденная рутинная жизнь, просто её в кино не показывают. О повседневной жизни супергероев задумался бразильский художник Лукас Эдуардо Насименто. Он создаёт комиксы о том, чем занимаются супергерои в повседневной жизни.