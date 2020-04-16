"Мамочка, я вернулся!": Коты, которые очень хотят попасть в дом

Они могут быть ласковыми, сердитыми, забавными, респектабельными, дерзкими, задумчивыми и т. д. У каждой из них свой неповторимый характер, привычки, образ жизни… И даже способ попадания домой!