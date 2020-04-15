Не такие и зануды: профессия врача иногда скрывает очень веселых людей

Врач — это больше чем профессия. Это стиль жизни, вести который под силу не каждому. Ответственность, которую они берут на себя, принимая клятву Гиппократа, делает их серьезными и внимательными. Иногда даже создается впечатление, что они зануды. Но все не так, как вы думаете, и сейчас мы это докажем.