Люди, которые не привыкли подстраиваться под общие правила

Жизнь не перестает нас удивлять, каждый раз выдумывая новые способы заставить всех улыбаться. Наверное, именно поэтому нам так интересны люди, которые живут по своим правилам и идут непроторенной дорогой. Особенно крутым нам показался изобретательный преподаватель философии.