Зачитаетесь: фото со смешными объявлениями, вывесками и рекламой

Очередная порция прикольных картинок, свидетельствующих об искромётном юморе людей, которые придумывают названия магазинов, составляют объявления и вообще работают в области рекламы и маркетинга. Делают ли скидки покупателям по имени Сергей в магазине "Серёжечная"? Где всё-таки цветы? И, наконец, где можно получить совесть? Возможно, ответ кроется где-то в этой фотоколлекции.