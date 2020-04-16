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Четверг, 16.04.2020
Оригинальная подача блюд, которая ставит в тупик
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Оригинальная подача блюд, которая ставит в тупик

Если ресторанам больше не удаётся удивить посетителей вкусом своих блюд, они начинают удивлять их безбашенной подачей. Будь то блюдо на лопате или мясо, подвешенное на прищепках - шеф-повара этих заведений общественного питания, кажется, отпустили свою фантазию на все четыре стороны, либо вообще не заморачиваются по поводу вида своих съедобных творений.
bugaga.ru
Фото: bugaga.ru
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