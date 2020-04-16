Оригинальная подача блюд, которая ставит в тупик

Если ресторанам больше не удаётся удивить посетителей вкусом своих блюд, они начинают удивлять их безбашенной подачей. Будь то блюдо на лопате или мясо, подвешенное на прищепках - шеф-повара этих заведений общественного питания, кажется, отпустили свою фантазию на все четыре стороны, либо вообще не заморачиваются по поводу вида своих съедобных творений.