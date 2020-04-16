Уморительные демотиваторы в любую погоду

Очередная коллекция демотиваторов, чтобы поднять настроение! Сегодня в выпуске: про бодрость с утра, про первые всходы, про способ борьбы с кляузниками, про технику безопасности, про альтернативный способ отправки сообщений, про вызовы, про подготовку к лету, про детей программиста, про правила жизни, про закаливание моржей, про материнскую любовь и многое другое!