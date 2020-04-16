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Уморительные демотиваторы в любую погоду
Очередная коллекция демотиваторов, чтобы поднять настроение! Сегодня в выпуске: про бодрость с утра, про первые всходы, про способ борьбы с кляузниками, про технику безопасности, про альтернативный способ отправки сообщений, про вызовы, про подготовку к лету, про детей программиста, про правила жизни, про закаливание моржей, про материнскую любовь и многое другое!
Срочно требуется перезагрузка: те моменты, когда собачка сломалась
Оригинальная подача блюд, которая ставит в тупик
"Невероятные метаморфозы": коты, которые с трудом поддаются логическому объяснению
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Вкусные шедевры: бариста из Кореи создает чудесные рисунки на пенке от кофе
Юморные авто-приколы, которые поднимут ваше настроение
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Веселые демотиваторы: невероятная порция иронии и сарказма
Забавные примеры того, как найти выход из любой ситуации
Перфекционизм во всей красе: "идеальные" примеры
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Симпатичные парни с котятами: ну что еще нужно женщинам (Фото)
Надо ж было такому случиться: забавные снимки неудач
Не такие и зануды: профессия врача иногда скрывает очень веселых людей
Завели питомца - прощайтесь с личным пространством
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Первая встреча со стеклом: животные никогда не перестают удивлять нас
Когда удача не на твоей стороне: забавные снимки неудачных дней
Мужчины такие дети: смешные снимки "детства" сильного пола
Кто в доме хозяин: эти пушистые мордочки точно знают ответ
Как занимаются спортом во время карантина: фото из разных стран