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Четверг, 16.04.2020
Уморительные демотиваторы в любую погоду
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Уморительные демотиваторы в любую погоду

Очередная коллекция демотиваторов, чтобы поднять настроение! Сегодня в выпуске: про бодрость с утра, про первые всходы, про способ борьбы с кляузниками, про технику безопасности, про альтернативный способ отправки сообщений, про вызовы, про подготовку к лету, про детей программиста, про правила жизни, про закаливание моржей, про материнскую любовь и многое другое!
bugaga.ru
Фото: pixabay.com
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