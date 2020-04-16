Срочно требуется перезагрузка: те моменты, когда собачка сломалась

Иногда в "программном обеспечении" собак происходят какие-то сбои, в результате чего эти четвероногие существа перестают функционировать или функционируют не так, как нужно. Говорят, для того чтобы они снова правильно заработали, их нужно перезагрузить. Только никто почему-то не говорит, где находится та самая кнопка перезагрузки…