Что здесь происходит?! Фото, которые требуют ответа

Свежая коллекция абсурда и маразмов, которые приходится наблюдать в повседневной жизни. Делает это нашу жизнь лучше или хуже - скорее, философский вопрос, но очевидно одно: улыбка при просмотре этих снимков вольно или невольно у вас появится!