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Решение есть всегда: люди, которые нашли "креативный" выход из ситуации
Герои нашего сегодняшнего материала твердо уверены, что безвыходных ситуаций не бывает. Решение проблемы найдется всегда. Правда, порой окружающим не всегда понятен чрезмерный креатив этих энтузиастов. Да кому какая разница!
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