Чего только не найдешь в секонд-хенде: забавные находки

Секонд-хенды уже давно стали частью нашей жизни. Одни брезгливо морщатся при упоминании этих магазинов, а другие с радостью отправляются на поиски эксклюзивных вещей. Мы же собрали сегодня подборку снимков удивительных вещей, которые были обнаружены в секондах совершенно случайно.