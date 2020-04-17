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Пятница, 17.04.2020
Чего только не найдешь в секонд-хенде: забавные находки
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Чего только не найдешь в секонд-хенде: забавные находки

Секонд-хенды уже давно стали частью нашей жизни. Одни брезгливо морщатся при упоминании этих магазинов, а другие с радостью отправляются на поиски эксклюзивных вещей. Мы же собрали сегодня подборку снимков удивительных вещей, которые были обнаружены в секондах совершенно случайно.
Фото: jumor.temaretik.com
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