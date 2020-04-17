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Пятница, 17.04.2020
Няшно и аппетитно: когда собачки нравятся так же сильно, как и поесть
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Няшно и аппетитно: когда собачки нравятся так же сильно, как и поесть

Многие ли из вас любят собак и еду? Для кого-то эти два слова представляют собой всё самое любимое, а кто-то даже пытается их объединить в одно. Как, например, создатель Instagram-аккаунта "Собаки в еде" (dogs_infood), на который подписано уже более 691 тысячи человек, обожающих то, что он публикует на своей страничке: крошечные собачьи мордочки в еде.
bugaga.ru
Фото: instagram
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Еда, Собаки, Животные, Улыбка, Смех, Юмор, Блюдо, Позитив, Курьезы, Питомцы, Приколы, Собаки в еде, dogs_infood.
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