Няшно и аппетитно: когда собачки нравятся так же сильно, как и поесть

Многие ли из вас любят собак и еду? Для кого-то эти два слова представляют собой всё самое любимое, а кто-то даже пытается их объединить в одно. Как, например, создатель Instagram-аккаунта "Собаки в еде" (dogs_infood), на который подписано уже более 691 тысячи человек, обожающих то, что он публикует на своей страничке: крошечные собачьи мордочки в еде.