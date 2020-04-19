Если бы не коты, эти снимки были бы вообще не интересны

Усатые и полосатые могут украсить любой снимок. Так и произошло со скучными и не примечательными на первый взгляд фото, которые вы увидите в подборке далее. Они просто заиграли новыми красками только благодаря внезапному появлению прекрасных котеек.