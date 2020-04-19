Что здесь происходит?! Лучшие фото-приколы Куда можно пойти со шлёпками на поводке? Что случилось с хозяином ботинка? Где попугай нашёл гранату и что произошло дальше? Кто забыл пылесос на дороге? Эти и многие другие вопросы у вас будут появляться во время просмотра этих фотографий.