Порадуйте свой глаз: фотографии из серии "Тютелька в тютельку" Сложно описать степень удовлетворения, когда какая-то вещь идеально вписывается в нужное место. Именно в этот момент мы, как правило, произносим популярную фразу: "тютелька в тютельку".