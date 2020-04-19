"И так сойдет": курьезные творения мастеров-умельцев Сложно понять, то ли эти люди ни на что не способны, то ли они даже не старались, чтобы работа хоть сколько-нибудь была выполнена, но результаты их деятельности веселят. Прямо смех сквозь слёзы.