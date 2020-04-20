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Одним словом - карантин: когда решил заняться чем-то полезным, но не получилось
Многочисленные блогеры и знаменитости призывают своих поклонников заниматься на карантине чем-то полезным: обустраивать дома, делать что-то своими руками, освоить новое хобби и так далее… В общем, что угодно, лишь бы не валяться целый день на диване. Но, кажется, они не учли, что далеко не всем это дано… Вот, чем иногда может обернуться совершенно невинная затея!
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