Одним словом - карантин: когда решил заняться чем-то полезным, но не получилось

Многочисленные блогеры и знаменитости призывают своих поклонников заниматься на карантине чем-то полезным: обустраивать дома, делать что-то своими руками, освоить новое хобби и так далее… В общем, что угодно, лишь бы не валяться целый день на диване. Но, кажется, они не учли, что далеко не всем это дано… Вот, чем иногда может обернуться совершенно невинная затея!