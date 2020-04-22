Что за чертовщина? "Творения" людей с "золотыми руками"

Люди могут невероятно талантливыми, а могут… совсем наоборот. Но герои нашей подборки каким-то чудом умудрились объединить в себе оба эти качества! Их «творения» выглядят невероятно странно, но мастерству самих авторов можно только позавидовать. Сейчас вы поймете, о чем речь.