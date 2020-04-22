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Безвыходных ситуаций не бывает: экстравагантные способы решения повседневных проблем
Герои нашего сегодняшнего материала твердо уверены, что безвыходных ситуаций не бывает. Решение проблемы найдется всегда.
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