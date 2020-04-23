Семейная жизнь она такая: странная логика в отношениях пар

Отношения между мужчиной и женщиной - штука сложная, но если подходить ко всему с юмором, то жизнь заиграет новыми красками. Как он, так и она могут удивить неожиданными решениями, а также "странной" логикой. Из нашего обзора становится видно, что забавные тараканы в голове есть у каждой из двух половинок.