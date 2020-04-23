Лень - двигатель прогресса: Смешные снимки, доказывающие, что все лентяи - немного гении

Довольно часто можно услышать от других, что лень - двигатель прогресса. А ведь и правда, большинство гениальных изобретений были придуман для того, чтобы человек совершал меньше телодвижений.