Заходите - юморните: прикольные демотиваторы

Новая порция юмора и сарказма в прикольных демотиваторах для поддержания вашего отличного настроения! В этом выпуске: про игру для засранцев, про очень экономную жену, про настоящий поцелуй и многое другое!