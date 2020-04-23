Хомячки-блинчики: забавная фото-подборка с братьями нашими меньшими

Это малоизвестный факт, но на самом деле хомяки - это 90% блинов и 10% мимишности. Просмотрите нашу забавную подборку, чтобы увидеть неоспоримые фотодоказательства этих слов!