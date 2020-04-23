"Грязь - это наше все", по крайней мере так думают только собаки

Необъяснимая тяга собак валяться в грязи сравнима разве что с поведением маленьких детей, которые ещё не понимают, что так делать не надо, но им это всё очень и очень нравится. Но неизбежным возмездием в обоих случаях последует незапланированное купание.