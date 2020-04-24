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Житейские курьезы, которые случаются с нами не так уж и редко
Как, по-вашему, выглядит день человека, которому не везёт? Каким бы ни рисовала ваша фантазия неудачный день, он может быть ещё более неожиданным и разнообразным!
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