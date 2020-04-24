Демотиваторы: веселый пост юмора и приколов

Поддержим уровень позитива и хорошего настроения очередной порцией прикольных демотиваторов на любой вкус! Сегодня в выпуске: про домик, явно косящий под кого-то, про романтиков, про мечту поэта, про жизнь на Марсе, про конец рабочей недели, про психованного сантехника, про потоковое производство шаурмы, про питание на 2-м месяце самоизоляции, про мониторинг ситуации, про агрессивную музыку, про предупреждающую причёску и многое другое!