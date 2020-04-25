Ирония и сарказм в демотивирующих картинках Ежедневная порция демотиваторов для поддержания вашего отличного настроения! В этом выпуске: про пенную вечеринку, про сушку волос, про фанатичного врача-офтальмолога, про поиски работы, про вечность, про старые вещи и законы подлости, про память на имена, про признания любимым, про чтение книг Стивена Кинга и многое другое.