"Хорошие мальчики и девочки" тоже устают быть хорошими

Даже самые примерные "хорошие мальчики" и "хорошие девочки" иногда дают себе слабину и начинают хулиганить. Но любящие хозяева им это прощают, потому что знают: через некоторое время они снова превратятся в домашних питомцев мечты!