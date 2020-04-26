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"Хорошие мальчики и девочки" тоже устают быть хорошими
Даже самые примерные "хорошие мальчики" и "хорошие девочки" иногда дают себе слабину и начинают хулиганить. Но любящие хозяева им это прощают, потому что знают: через некоторое время они снова превратятся в домашних питомцев мечты!
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