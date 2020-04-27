Что-то взгрустнулось, пойду посижу: приколы с коровами А вы знаете, что коровы иногда сидят, как собаки? То ли они научились этому, глядя на собак, то ли собаки научились этому, глядя на коров. Вопрос остаётся открытым и отличной темой для изучения британскими учёными, а вы пока взгляните на эту забавную фотоколлекцию.