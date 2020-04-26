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А хотелось как лучше: смешные фото на тему "Почти получилось"
Очередная порция казусных ситуаций, к которым привела халатность, неопытность или просто нежелание людей хорошо сделать то, что им нужно было сделать.
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