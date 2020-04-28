Ирония и сарказм пришли к вам в гости: демотиваторы

Традиционная доза позитива и юмора для всех наших читателей! Сегодня в выпуске: про бережливость и готовность к лету, про перевоплощение Ждуна и реакцию на новые цены, про любителей гороха, про работу на дому, про букву "ё", про пиццу с грибами, про разбитые надежды, про загородную виллу Карлсона и многое другое!