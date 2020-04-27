Людям со смекалкой жить проще: доказательства на лицо А вот и очередной сборник фотографий про смекалистых людей и необычные решения бытовых проблем, которые они с лёгкостью решают благодаря своей сообразительности и умению выйти из любой затруднительной ситуации!